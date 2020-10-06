PKK/YPG’ye eylül darbesi

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda da gözaltına alınan 178 şüpheliden 41'i tutuklandı. Çok sayıda barınak, sığınak, silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesinin de yok edildiği operasyonlarda turuncu kategorideki PKK mensubu ve sözde YJA Star sorumlusu Özlem Atsak, kırmızı kategoride aranan ve sözde Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Dağlıca başta olmak üzere bir çok terör saldırısının sorumlu Vahiyettin Karay, turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper, gri kategoride aranan Halis Erdoğan öldürüldü.