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Gündem PKK/YPG’ye eylül darbesi
Gündem

PKK/YPG’ye eylül darbesi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kış üslenmesine hazırlandığı eylül ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 110 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:31:00 -
PKK/YPG’ye eylül darbesi

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda da gözaltına alınan 178 şüpheliden 41'i tutuklandı. Çok sayıda barınak, sığınak, silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesinin de yok edildiği operasyonlarda turuncu kategorideki PKK mensubu ve sözde YJA Star sorumlusu Özlem Atsak, kırmızı kategoride aranan ve sözde Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Dağlıca başta olmak üzere bir çok terör saldırısının sorumlu Vahiyettin Karay, turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper, gri kategoride aranan Halis Erdoğan öldürüldü.

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