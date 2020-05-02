PKK/YPG’nin sızma girişimine karşı sınırda tedbirler artırılıyor

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG son günlerde TSK kontrolündeki bölgelere sızma girişimleri gerçekleştirmek isterken Mehmetçik’in dikkati sayesinde yakalandılar. Sızma girişimlerinin artması üzerine bölgede bulunan birliklerimiz ek önlemler almaya başladı. Bölgeye takviye birlik ve ekipmanlar gönderildi.

KATİL ESED VE İSRAİL

Askeri kaynaklar, İsrail ve Esed’e bağlı rejim güçlerinin Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayına rağmen bölgedeki saldırılarını devam ettirdiğini belirterek, şunları aktardılar: “İsrail İranlı milislerin bulunduğu güney bölgelere saldırmaya devam ediyor. Rejim muhaliflere ve sivillere saldırıyor. Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler de Türk gözlem ve kontrol noktalarını hedef alıyorlar. Tabii girişimleri sonuçsuz kalıyor. Saldırı ve sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getiriliyor, ya da teslim alınıyor.”

İRAN FİTNE PEŞİNDE

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür de, şunları dile getirdi:

“Virüs salgını devam ederken ve hele hele Ramazan gibi kutsal ayda bu saldırıları sürdürmesi, Esed rejiminin kime hizmet ettiğini göstermektedir. Müslümanlara saldıran kafirlerle savaşırken bile kadın çocuk ve sivil halkın öldürülmesini yasaklayan bir dinin mensubu nasıl olur da kendi halkına aynı dine mensup vatandaşlarına böyle bir zulmü reva görebilir. Bunu anlamak mümkün değildir. Ancak ne yaparsa yapsın eninde sonunda zulmü kendisiyle beraber yok olacaktır. Bakınız İsrail dahil Batılı emperyalistler ve İran Suriye’de, Irak’ta kargaşa peşinde. İran kaynaklı bu gruplar Yemen’de yıllardır kan ve gözyaşına boğdu halkı. Gayrimüslimler ise Müslümanların bu iç savaşlarına ellerini ovuşturarak izlemekteler.”

PKK/YPG terör örgütünün 30 yılı aşkın bir süredir bölgede terör estirdikleri hatırlatan Ergür şöyle devam etti:

MEHMETÇİK FARKI

“Diyarbakır’da eylem yapan annelerin sesini duyma zamanı gelmedi mi? Artık silah bırakıp gerçeği görüp herkes gibi barış ve huzur içinde bir ömür yaşamak yerine dağda fareler gibi sefih bir halde yaşamanın adı özgürlük olabilir mi? PKK/YPG ve Esed rejim güçleri dahil kim olursa olsun yaptıkları terör eylemleri karşısında başarılı ve etkili operasyonlar yapan TSK’yı yıldıramayacaklardır. Mehmetçik mücadele son derece başarılı olmakta ve olmaya devam edecektir.”