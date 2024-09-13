  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya PKK/YPG'nin seçim çağrısına ABD'den cevap geldi
Dünya

PKK/YPG'nin seçim çağrısına ABD'den cevap geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 23:37:00 -
PKK/YPG'nin seçim çağrısına ABD'den cevap geldi

ABD'den, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda işgal ettiği bölgelerde sözde seçim planına ilişkin açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, kuzey ve doğu bölgeler dahil Suriye'de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler düzenlemek için gerekli koşulların karşılanmadığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Miller, bu nedenle terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde düzenlemeyi planladığı sözde seçim çağrısını bir kez daha "desteklemediklerini" bildirdi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de yapılacak tüm seçimlerin "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini sürekli olarak dile getirdiğini" ifade eden Miller, "Bu tür seçimler için koşullar şu anda kuzeyi ve doğusu da dahil olmak üzere Suriye'de karşılanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PKK/YPG'NİN SURİYE'DE SÖZDE SEÇİM ÇALIŞMALARI

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde haziran ayı için sözde yerel seçim tertiplediğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, bunun üzerine haziran ayındaki sözde seçim planını iptal ederek, önce ağustos ve daha sonra da eylül ayına ertelemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, sözde seçimlere ilişkin mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Suriye'nin kuzeydoğusunda (YPG/PKK tarafından) yapılacak seçimlerle ilgili şu anda bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere de ilettik." demişti.

Kaynak: AA

PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!
PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!

Dünya

PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!

Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe
Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe

Dünya

Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Gündem

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

ABD güçlerinden, Fırat nehrinin kıyısına PKK/YPG'li terörist yığınağı
ABD güçlerinden, Fırat nehrinin kıyısına PKK/YPG'li terörist yığınağı

Dünya

ABD güçlerinden, Fırat nehrinin kıyısına PKK/YPG'li terörist yığınağı

Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.
Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.

Gündem

Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.

Suriye’de aşiretler YPG ile çatışıyor
Suriye’de aşiretler YPG ile çatışıyor

Gündem

Suriye’de aşiretler YPG ile çatışıyor

Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı
Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı

Gündem

Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Gerekli koşullar saglanmadigi nedeniyle destek vermiyor...Yani koşullar uygun olduğunda yapılabilir....

KaraKartal

ABD, İsrail, İran, .... 7 kocalı Ferhat Abdi denen itoğlu gebereceksin elbette. Kocaların seni kurtaramayacak, itliğin teröristliğin Cehennemin olacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23