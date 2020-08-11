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Dünya

PKK/YPG'li teröristler SMO mevzisine saldırı düzenledi

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesine Suriye Milli Ordusu'na (SMO) karşı düzenlediği havan toplu saldırıda 3 SMO askeri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:56:00 -
PKK/YPG'li teröristler SMO mevzisine saldırı düzenledi

PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’ın güneyinde Huveyş En Nuyem cephe hattındaki SMO mevziine akşam saatlerinde havan topu ile saldırdı.

SMO karşılık verdi

Terörist YPG/PKK işgal ettiği Tel Temir ve Ayn İsa’dan sık sık SMO’nın cephe hatlarına karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıyor.

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