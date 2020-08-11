PKK/YPG'li teröristler SMO mevzisine saldırı düzenledi
Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesine Suriye Milli Ordusu'na (SMO) karşı düzenlediği havan toplu saldırıda 3 SMO askeri yaralandı.
PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’ın güneyinde Huveyş En Nuyem cephe hattındaki SMO mevziine akşam saatlerinde havan topu ile saldırdı.
SMO karşılık verdi
Terörist YPG/PKK işgal ettiği Tel Temir ve Ayn İsa’dan sık sık SMO’nın cephe hatlarına karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıyor.