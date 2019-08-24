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PKK/YPG’de AIDS paniği

Sapkınlığın kol gezdiği terör örgütleri içerisinde PKK’nın Suriye uzantısı YPG’li teröristlerde AIDS hastalığı görüldü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
PKK/YPG’de AIDS paniği

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinin sapkın istekleri yüzünden kadın teröristlerin zor zamanlar geçirdiği belirtilirken, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’li teröristleri son günlerde AIDS paniği sardı. Geçtiğimiz ay 5 teröriste konulan AIDS teşhisinin ardından, örgütte AIDS hastalığı belirtilerinin yaşayan 100’e yakın terörist kontrolden geçirildi. Haseke’nin Kamışlı ilçesinde çoğu yabancı uyruklu 70’e yakın teröristin AIDS hastalığına yakalandığı tespit edilirken, bu teröristlerden 13’ünün kadın olması dikkat çekti. Cinsel ilişki ile bulaşan AIDS hastalığına yakalanan teröristlerin özel bir hücrede tecrit altında tutulduğu ve canlı bomba ve çatışmalarda ön cephelere yerleştirileceği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
  1. Ankara
  2. Terör örgütü PKK
  3. PKK’nın Suriye uzantısı YPG
  4. AIDS
  5. AIDS hastalığı
  6. AIDS teşhisi

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