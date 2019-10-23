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PKK/YPG yandaşları Almanya'da havalimanını bastı! Polis izlemekle yetindi

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyâletine bağlı Hannover kentinde bulunan havalimanı bastı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:46

Terör örgütü PKK/YPG'nin yandaşları Almanya'nın Hannover kentinde bulunan havalimanı bastı. Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan terör örgütü sempatizanlarını Alman polisi izlemekle yetindi.

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin yandaşları, Almanya'da örgütü simgeleyen bez parçaları ile havalimanında slogan attı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan terör örgütü yandaşlarını Alman polisi izlemekle yetindi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:46
  1. PKK/YPG
  2. PKK/YPG militanları

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  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 15 sa önce
    TAYYİP ERDOĞAN A MİTİNG İÇİN İZİN VERMEYEN ALMANYA YA BAKIN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KORKUDA BİR ŞEY YAPAMIYOR YILLARDIR ALMAN GİZLİ İSTİHBARATININ YÖNLENDİRDİĞİ VE HERTÜRLÜ DESTEKLEDİĞİ PKK+ PYD + DHKP+ FETÖ YAVAŞ YAVAŞ BAŞLARINA BELA OLMAYA BAŞLADILAR BAKALIM ALTINDAN NASIL KALKACAKLAR EEEEE BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ

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