PKK/YPG yandaşları Almanya'da havalimanını bastı! Polis izlemekle yetindi Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyâletine bağlı Hannover kentinde bulunan havalimanı bastı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yandaşları Almanya'nın Hannover kentinde bulunan havalimanı bastı. Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan terör örgütü sempatizanlarını Alman polisi izlemekle yetindi. Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin yandaşları, Almanya'da örgütü simgeleyen bez parçaları ile havalimanında slogan attı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan terör örgütü yandaşlarını Alman polisi izlemekle yetindi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.