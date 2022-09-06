PKK/YPG, kafalarına düşen bombaların çetelesini tutuyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Teröristlerin sınırlarımıza yönelik tehdit oluşturduğu tespit edilen her türlü mevzi, tünel, barınak ve sığınaklar, uzun menzilli top atışları ile imha edilirken, teröristler bu saldırıları tek tek sayarak bilanço açıklıyor. PKK’nın medya organlarına konuyan PKK/YPG’li teröristler, ağustos ayı bilançosunda, en az 180 kez, ağır top, füze ve havan saldırısı ile 17 SİHA saldırısı düzenlediğini, 1920’den fazla bombanın isabet ettiğini 57 terörist öldürüldüğünü açıkladılar.