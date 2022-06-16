PKK/YPG kadınların arkasına saklanacak
Mehmetçiğin Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere yönelik olası operasyon öncesinde paçaları tutuşan PKK/YPG’liler kadınların arkasına saklanmayı planlıyor.
GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yeni operasyonun işaretinin ardından sınırdaki hareketlilik artarak devam ederken, PKK/YPG Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde kadınları zorla silah altına almaya başladı. Çocuklarına yönelik ölüm tehditleriyle kadınları uzun namlulu otomatik silah eğitimine tabi tutan terör örgütü, tüneller kazıp, hendekler açarak Mehmetçiğin karşısında duramayacağını bildikleri için kadınları ön saflara koyarak kendilerine kalkan oluşturmaya çalışacak.