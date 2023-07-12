PKK/YPG çocuk kaçırıyor!
PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.
PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.
Birleşmiş Milletler’in 5 Haziran 2023 tarihli “Çocuklar ve silahlı çatışma” konulu yıllık resmi raporuna göre, PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam 1287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.
Geçen sene yayımlanan raporda ise PKK/YPG'nin çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.
HAMZA DURMAZ
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