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Gündem PKK/YPG çocuk kaçırıyor!
Gündem

PKK/YPG çocuk kaçırıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:26:00 -
PKK/YPG çocuk kaçırıyor!

PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.

PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.

Birleşmiş Milletler’in 5 Haziran 2023 tarihli “Çocuklar ve silahlı çatışma” konulu yıllık resmi raporuna göre, PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam 1287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.

Geçen sene yayımlanan raporda ise PKK/YPG'nin çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.

HAMZA DURMAZ
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