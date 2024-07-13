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Medya PKK’yla mücadelede "sıçrayan mürekkep" stratejisi! Abdulkadir Selvi, flaş hamleyi duyurdu
Medya

PKK’yla mücadelede "sıçrayan mürekkep" stratejisi! Abdulkadir Selvi, flaş hamleyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-13 14:05:00 -
PKK’yla mücadelede "sıçrayan mürekkep" stratejisi! Abdulkadir Selvi, flaş hamleyi duyurdu

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in PKK ile mücadelede yeni stratejilerini anlattı. Selvi, "Sürekli operasyon evresi" adı verilen bu stratejinin Irak'ın kuzeyinde uygulanmaya başlandığını belirtti. Yeni konseptin adının "Mürekkep Damlası Stratejisi" olduğunu ifade eden. Selvi, bu strateji ile PKK'nın alan kaybetmeye başladığını vurguladı. Selvi, özetle şunları kaydetti:

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in PKK ile mücadelede yeni stratejilerini anlattı. Selvi, "Sürekli operasyon evresi" adı verilen bu stratejinin Irak'ın kuzeyinde uygulanmaya başlandığını belirtti. Yeni konseptin adının "Mürekkep Damlası Stratejisi" olduğunu ifade eden. Selvi, bu strateji ile PKK'nın alan kaybetmeye başladığını vurguladı. Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak sınırındaki terörü bu yaz kalıcı olarak çözeceğiz” demişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, operasyonun “Alışılmadık, öngörülemez, özgün, süratli ve tempolu” olacağını söylemişti.

Irak’ın kuzeyindeki çemberin tamamlanıp kilidin vurulacağı belirtilmişti.
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Hatta harekât planları konuşulmaya başlanmıştı.

‘Yaz geldi, temmuz ayı oldu ama harekât başlamadı’ diye düşünülebilir.

SÜREKLİ OPERASYON EVRESİ

Ama öyle değil. Operasyonlar devam ediyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri “Sürekli operasyon evresine” geçti. 378 kilometrelik Türkiye-Irak sınırı boyunca 30-40 kilometre derinliğe inecek şekilde operasyonlar yapılıyor. Yani operasyonlar süreklilik kazandı.

Daha açık bir ifade ile anlatayım. Türk Silahlı Kuvvetleri temmuzun şu tarihinde ya da ağustos ayında kara birlikleriyle Irak’ın kuzeyine girip operasyon yapacak değil. TSK, “Sürekli operasyon evresine” geçti. Geçen hafta aynı anda 17 hedef vuruldu.

YENİ KONSEPTİN ADI

PKK ile mücadelede yeni bir konsept uygulanıyor. Yeni konsepte, “Mürekkep Damlası Stratejisi” deniliyor.

(...) Mehmetçik, mürekkep damlası stratejisiyle genişleyip derinleşirken, PKK alan kaybetmeye, geri çekilmeye çalışıyor. Ama bir kez karar verildi. Türkiye-Irak sınırından başlayıp Kuzey Irak’ın derinlerine doğru bölge PKK’dan temizleniyor, güvenli bir alan oluşturuluyor."

 

 

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