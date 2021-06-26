‘PKK’yı yıkacağız evlatlarımızı alacağız’

Hasan Eğrigöz Ankara

Terör örgütü PKK’ya ve onun siyasi uzantısı HDP’ye karşı annelerin cesurca mücadelesi sürerken, bu mücadele sayesinde birçok anne kaçırılan evladına kavuştu. Güvenlik güçlerimizin ikna çabası ve annelerin amansız haykırışından etkilenen birçok terörist PKK’dan kaçıp teslim olurken, evlat nöbeti tutan 26 annenin ise evlat hasreti son buldu. Son olarak ikna çalışmaları sonucunda PKK’dan kaçan 5 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin, evlat nöbetini sürdüren Atiye Dayan’ın kızı Şilan Atiye Dayan olduğunun belirlenmesinin ardından anne Dayan, sevince boğuldu. Acılı anne Atiye Dayan’ın evladına kavuşmasıyla, evladına kavuşan anne sayısı 26’ya çıkarken, daha da umutlanan evlat nöbetindeki diğer anneler, Akit’e açıklamalarda bulundu.

“Bizim için PKK’ya karşı alınmış bir zafer”

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelerek, evlat nöbetine katılan acılı anne İmmihan Nilifırka, bir annenin evladına kavuşmasını HDP/PKK’ya karşı alınmış bir zafer olduğunu ifade ederek, “Yıllardır görmediğimiz çocuklarımızı almak için, en son görüldükleri HDP binasının önüne geldik. Çocuklarımız HDP aracılığıyla dağa götürüldü. Diyarbakır anneleri olarak tek derdimiz yıllardır görmediğimiz evlatlarımıza kavuşmak olmasına rağmen HDP’liler sürekli eylem yaptığımız alana gelerek buradaki aileleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Biz bir yılı aşkın süredir, soğuğa, sıcağa, tehdit ve kışkırtmalara, salgın hastalığa rağmen eylemimizi sürdürdük. Bu saatten sonra da bizi bu eylemden vazgeçiremezler. Ne zaman bir anne evladına kavuşsa hepimiz kendi evladımız gelmiş gibi seviniyoruz. Ayrıca bunu HDP/PKK’ya karşı bir zafer olarak görüyoruz. Bizim mücadelemiz tüm annelerin gözyaşı için. Dağa kaçırılan tüm çocuklar için. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. PKK’yı yıkacağız, evlatlarımızı da almadan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Mücadele hırsımız artıyor”

Dağa kaçırılan oğlu Mustafa için aylardır evlat nöbeti tutan acılı anne Ayşegül Biçer de, “Bir aile daha evladına kavuştu. Tüm anneler kendi evlatları gelmiş gibi seviniyor. Biz aylardır evlerimizi bırakmış, kaçırılan evlatlarımızın peşine düşmüşüz. Eylemimizin sonuçlarını almak bizi çok sevindiriyor aynı zamanda da mücadele hırsımızı artırıyor. Biz buradan galip ayrılacağız. Kandil PKK’nın, Diyarbakır HDP’nin üstüne çökecek ve biz kazanacağız. Evlatlarımızı alıp buradan gideceğiz. Yeni bir kavuşma oldu. Yüreği yanan 26 annenin evlat hasreti son buldu. Daha da olacak. Umutluyuz, mücadeleye durmadan devam edeceğiz. Eylemdeki aile sayısı her geçen gün artıyor. Başka illerde de eylemler başladı. Bu basit bir şey değil. Bu PKK’yı da HDP’yi de çok korkutuyor. Biz yılmadan devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. İstanbul’dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali Toptaş için Kars’ın Sarıkamış ilçesinden gelen anne Nazime Toptaş da oturma eylemine dahil oldu. Oğluna kavuşmak için HDP il binası önüne geldiğini belirten Toptaş, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördüğünü aktaran Toptaş, “Binalarına gittim ve ‘Ne olur yavrumu verin. Temizliğe giderek babasız, yetim büyüttüm’ dedim. 5 yıldır duvar dibinde onun yolunu bekliyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur çocuğumu verin. Ben size ne yaptım? HDP binasına gittim. Binaya girmeme izin vermediler. Beni dışarı attılar. Korktum. Evladımı HDP’den istiyorum” dedi.