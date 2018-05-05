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PKK'yı öven o öğretmene tahliye

Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da terör örgütü propagandası yapan ve hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik adlı öğretmen tahliye edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:43
PKK'yı öven o öğretmene tahliye

Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 20 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi.

Karar üzerine Ayşe Çelik, dün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:43
  1. Karaman
  2. Diyarbakır
  3. Öğretmen Ayşe Çelik
  4. beyaz show
  5. PKK propagandası

YORUM YAZ

  • 00000059 dk önce
    o tahliye eden hakimler, savcılar, avukatlar pkk, fetö terörristleridir Aacilen İiidam .... Millet Olarak Görevimizi Yapalım.
  • ÇetinÇetin47 dk önce
    Bunları tahliye eden lere iyi bakacaksın.
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