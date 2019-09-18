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"PKK'yı kınama önergesini neden reddettiniz?" sorusuna Tunç Soyer'den skandal cevap: Şehit aileleri için yardım maddeleri vardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, ‘PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı. Soyer, reddedilme sebebinin önergede yer alan, 'şehit yakınlarına yapılacak yardım' ile ilgili olduğunu belirtti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:42

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve Akşam Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Soyer'e ‘PKK’yı kınama’ önergesinin reddedilme sebebini sordu.

Hacısalihoğlu, İzmir Büyükşehir Meclisi’nde AK Partili Erhan Çalışkan’ın reddedilen ‘PKK’yı kınama’ önergesiyle ilgili konuyu gündeme getirdi. Önergeden “PKK’yı destekleyen güçleri ve partileri Meclis olarak lanetliyoruz.” ifadelirinin yer aldığı kısmı okuyarak bu önergenin CHP tarafından reddedildiğini belirtti.

Canlı yayına bağlanan CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, önergenin reddi ile ilgili, ''İzmir’de PKK’yı kınamayacak meclis üyesi yok. Böyle bir şey asla söz konusu değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili böyle bir ifadeyi esefle karşılıyorum. Reddedilen önerge PKK’nın lanetlenip lanetlenmeyeceği ile ilgili bir soru ifadesi olarak yapılması haksızlıktır. Böyle bir şeyin kimsenin ifade etmeye hakkı yoktur. Çünkü bütün üyeler PKK’nın karşısındadır. Önerge böyle gelseydi başka değerlendirilirdi.'' diyerek kararı savundu.

"Şehit yakınlarına destek olunmasına karşı çıktık" itirafı

Reddedilen önergede başka maddelerin olduğunu belirten Soyer'e yöneltilen ''Nedir o başka maddeler?'' sorusu üzerine, ''Orada şehit olanlara yardım yapılması ile ilgili, destek verilmesi ile ilgili.'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra pot kırdığını anlayan Soyer, belediyenin şehit ailelerine her daim sahip çıktığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Yaşar Hacısalihoğlu
  4. Tunç Soyer
  5. CHP

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