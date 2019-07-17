PKK'yı destekleyen Ermenistan Suriye'de "ASALA"yı canlandırmak istiyor!

Türkiye’nin Güney sınırlarında etkisini artıran ve PKK ile iş birliği yapan Ermeni birliğinin yeni görüntüleri yayınlandı.

Alınan bilgiye göre ilk başta 90 kişiden oluşan örgüt geldiğimiz noktada 500’e yakın üyesi bulunduğu aktarılıyor. Ermenistan’ın bizzat destek verdiği gurup Suriye’nin Kuzey ve Türkiye’nin Güney sınırlarında gün gittikçe büyüyor. İlk başta Hakseki’de kurulan Ermeni gurubu geldiğimiz noktada Kamışlı,Resulayn,Amude,Tel Abyad, Aynularab ve Resulayn bölgelerinde koşullanacağı belirtiliyor.

ASALA’yı canlandırmak istiyorlar

Suriye’de kurulan Ermeni birliği ASALA'yı "öncüsü" olarak görüyor. Ayrıca Suriye savaşı sırasında uzun yıllardır bölgede yerleşen Ermenilerin bir kısmı bu birliğe katılmış, 13 binden çok Suriye Ermeni’si ise Azerbaycan’ının işgal altındaki toprakları Karabağ'a yerleştirildiği belirtiliyor. Suriye’de kurulan Ermeni gurubuna Ermenistan'dan gelen desteğin yansıra askeri danışmanlarında bölgeye gönderildiği aktarılıyor.

Ermenistan Dışişleri ve güvenlik kaynakları eskiden söz konusu gurubun varlığını ve desteklerini saklasa da geldiğimiz noktada bu durum artık saklanmıyor ve Ozanyan gurubu Ermenistan devlet bayrağı açıyor, karargâhlarında Ermenistan’ın resmi bayraklarını kullanıyor.

PKK ile Ermenistan’ın iş birliği yeni değil!

Öte yandan PKK ile Ermenilerin aşırı grupları arasındaki ilişki bununla sınırlı değil. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’a da PKK ile ermeni güçlerinin işbirliği bulunmaktadır. Karabağ’da yaşanan çatışmalarda Kandil ve Kamışlı’dan gelen birlikler Ağrı’dan Ermenistan’a geçmişti. Sevan Gölü bölgesinden PKK’ya ayrılan Vardenes Kampı’na geçen 400 kişilik PKK gurubu savaşın şiddetlenmesiyle birlikte sıcak bölgelere gönderilmişti.