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Gündem PKK'ya yolun sonu göründü! İşte Türkiye ve Irak'ın, örgütü bitirme planı
Gündem

PKK'ya yolun sonu göründü! İşte Türkiye ve Irak'ın, örgütü bitirme planı

Irak'tan Türkiye'ye yapılan peş peşe üst düzey ziyaretlerde Ovaköy-Fişhabur kapısının açılması ve Bağdat’a ulaşacak ikinci ticaret yolu öne çıktı. İki ülke arasında ticaret 20 milyar dolar seviyesine çıkarılacak. Ekonomik işbirliğini artıracak bu adımlar öncesinde PKK’nın Sincar’daki varlığı bitirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 08:01:00 -
PKK'ya yolun sonu göründü! İşte Türkiye ve Irak'ın, örgütü bitirme planı

Irak’tan Türkiye’ye üst üste gerçekleşen ziyaretlerde terör örgütlerinden arındırılmış ülkenin yeniden ayağa kaldırılması görüşüldü. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Başbakan Mustafa Kazımi’nin Türkiye ziyaretlerinde, ortak çalışmalar ele alındı. Görüşmelerde, Ovaköy-Fişhabur kapısının açılması ve Bağdat’a ulaşacak ikinci ticaret yolu konuları öne çıktı. İki ülke arasında ticaretin 20 milyar dolar seviyesine çıkarılması, Irak’ı ticarette bölgesel bir hub ve transit ülke haline getirecek stratejik proje Ovaköy-Fişhabur sınır kapısı da öncelikli gündem maddeleri arasındaydı. İki ülkenin ekonomik işbirliğini arttıracak çabalarda öncelik, bölücü terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığını sona erdirmek üzerine yoğunlaştı. Sincar’daki PKK varlığı ile Suriye-Irak terörist geçiş güzergahı olarak kullanılan bölgenin terörden arındırılması gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Suriye'ye yeni komando bölükleri

Bu doğrultuda Sincar’ın PKK’dan temizlenmesine ilişkin Bağdat yönetimi ile Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi nezdinde başlatılan çalışmalarda Türkiye’nin gereken desteği vermeye hazır olduğu mesajı net olarak iletildi. Türkiye’nin Hakurk’tan Haftanin’e kadar terörist örgütü adeta yok eden operasyonlarda son olarak Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları ile Sincar bağlantıları hedef alınmıştı.

Haftanin’e kadar gelen Türk askerinin batıya ilerleyişi devam ederken, Irak derinliklerindeki Sincar bölgesindeki terörist varlığa karşı da Irak yönetimi harekete geçmişti. Türkiye, bu faaliyetlerde Irak yönetimine gereken desteği veriyor ve gerektiğinde askeri desteğin verilebileceği de taraflara iletiliyor. Bununla beraber Irak kuzeyinden Suriye kuzeyine bölücü örgütü tamamen yok etmek üzere terörle mücadele faaliyetlerinin de önümüzdeki süreçte yoğunlaşması bekleniyor. Komando bölüklerini 30’dan fazla yeni bölükle güçlendiren TSK, bu bölüklere yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

Ticaret 1 yılda başlayacak

Irak ile ticarette, alternatif sınır kapıları 1900’lü yılların sonundan itibaren bugüne kadar pek çok kez gündeme geldi. Ancak bu çabalar, bugünler için düşünülen terörist kuşak planlarını keseceği için her dönem engellendi. Ovaköy ticaret hattı, Fişhabur üzerinden Telafer’e, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat’a uzanan güzergahıyla, örgütün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesinde doğal bir set olarak stratejik önem taşıyor. Ovaköy-Fişhabur ticaret kapısı konusunda güvenlik endişelerinin giderilmesi ve yolun belirlenmesinin ardından, kapının 1 yılda tamamlanarak ticaretin başlatılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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