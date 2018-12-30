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PKK'ya yardım ve yataklık yapan 15 kişi gözaltında

Şanlıurfa Ceylanpınar'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen şüphelilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

30 Aralık 2018 Pazar 14:29
PKK'ya yardım ve yataklık yapan 15 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi.

Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:29
  1. Şanlıurfa
  2. Ceylanpınar
  3. PKK operasyonu
  4. Terör operasyonu
  5. PKK'ya yardım ve yataklık
  6. Terörle Mücadele

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