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PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li meclis üyesi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK'nın para kaynağı uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi Bülent Kırmızıtaş tutuklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:29
PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li meclis üyesi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 150 kilogram esrar, 36 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve buna ait şarjörler ele geçirildi.

Aralarında DBP Beşiri İl Genel Meclisi üyesi Bülent Kırmızıtaş'ın da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kırmızıtaş ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:29
  1. Batman
  2. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)
  3. PKK

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