0553 313 94 23

PKK'ya Türk hacker şoku!

Türk hacker grubu, sosyal medyada PKK propagandası ve kaos çağrısı yapan terör sevici bazı hesapları ele geçirdi.

13 Ekim 2019 Pazar 16:46
PKK'ya Türk hacker şoku!

Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, sosyal medyada birçok terör sevici hesap peyda oldu.

Kirli propaganda

PKK yanlısı ve Türkiye düşmanı birçok hesap, TSK'nın sivil katliamı yalanını ortaya atarak kaos çağrısı yaptı.

Türk hacker grubu harekete geçti

Turkz Grup isimli Türk hacker grubu, sosyal medyayı ayağa kaldıran bazı terör hesaplarını hack'ledi. 

İşte onlardan bazıları: 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 16:46
  1. Ordu
  2. Turkz Grup
  3. hacker
  4. hack

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    1. Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    2. Umaç helvası nedir, nasıl yapılır?
    3. Türkiye'yi kınamışlardı! Bugün savaş..
    4. PKK'ya Türk hacker şoku!
    5. Oyun oynayan minik çocuk dehşeti yaşadı
    6. Tanklar Telabyad’a girmek için bekliyor
    7. Rakka'da hain plan! Yangın çıkartıp..
    8. Arıcı kıyafeti giyip çıkardılar...
    9. ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın..
    10. Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın..
    11. Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet..
    12. Trump'tan harekat ile ilgili yeni..
    13. YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4..
    14. Hatay'da feci orman yangını!
    15. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000..
    16. 70 ekran televizyon 4 yaşındaki..
    17. İstanbul'da hareketli anlar! Markete..
    18. Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var,..
    19. Bakanlık duyurdu: M-4 karayolu kontrol..
    20. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da..
    21. YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek..
    22. Instagram hesabına mavi tik nasıl..
    23. Skandal açıklamaların nedeni..
    24. Güvenlik Uzmanı Abbdullah Ağar kritik..
    25. Erdoğan, öldürülen terörist sayısını..
    26. Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK eylemlerine..
    27. Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş..
    28. Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak..
    29. Barış Pınarı Harekatı dünyaya..
    30. Erdoğan'dan Merkel'e rest: NATO'ya..
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!