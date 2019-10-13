PKK'ya Türk hacker şoku! Türk hacker grubu, sosyal medyada PKK propagandası ve kaos çağrısı yapan terör sevici bazı hesapları ele geçirdi.

Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, sosyal medyada birçok terör sevici hesap peyda oldu. Kirli propaganda PKK yanlısı ve Türkiye düşmanı birçok hesap, TSK'nın sivil katliamı yalanını ortaya atarak kaos çağrısı yaptı. Türk hacker grubu harekete geçti Turkz Grup isimli Türk hacker grubu, sosyal medyayı ayağa kaldıran bazı terör hesaplarını hack'ledi. İşte onlardan bazıları:

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