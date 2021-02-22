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Siyaset PKK'ya tek laf edemeyen Babacan bunu da yaptı: Başsağlığı dilemek 'siyasi şov'muş!
Siyaset

PKK'ya tek laf edemeyen Babacan bunu da yaptı: Başsağlığı dilemek 'siyasi şov'muş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK terör örgütüne tek bir söz edemeyen Babacan, şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı sürdürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:20:00 -
PKK'ya tek laf edemeyen Babacan bunu da yaptı: Başsağlığı dilemek 'siyasi şov'muş!

 Yeniakit.com.tr 

Partisinin 1. Olağan Altınordu İlçe Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eli kanlı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız üzerinden siyaset yapmayı sürdürdü.

Başsağlığı dilemek 'siyasi şov'muş!

Şehitlerimizin aileleri ile başsağlığı dilemek için gerçekleştirilen telefon görüşmelerini 'siyasi şov' olarak nitelendiren Babacan, "Düğün evinden cenaze evine telefon açıp adeta şov yapmaktan hiç çekinmiyorlar. Biz bu lakaytlığa, bu zihniyete son vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz." dedi.

'PKK'ya tek laf edemeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı'

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden alçaklara ilişkin tek kelime etmeyen Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı: "Gara’da şehit verdiğimiz haftanın başında Cumhurbaşkanı müjde açıklayacağını duyurdu ama acı bir haber aldık. Her fırsatta konuşuyor ama ortada müjde yok. Savunma ve güvenlik uzmanları 'Davul zurna çalarak, erkenden yapılan müjde duyurularıyla kurtarma operasyonu yapılmaz' diyorlar. Bir başarısızlık olduğu çok açık. 16 vatandaşımızın canıyla bedelini ödediği bu başarısızlığın hesabını birilerinin vermesi lazım. Hesap vermesi gerekenler, bir şehit annesini, kendi partilerinin güle eğlene kongresini yaptıkları 'lebalep dolu' salondan telefonla arıyorlar. Utanmak yok, sıkılmak yok."

 

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