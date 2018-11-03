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PKK'ya sürek avı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Silopi'deki Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 01:18
PKK'ya sürek avı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Silopi'dekiCudi DağıHelenepir Tepe kırsalında bir mağarada tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan "Hançer-6 Operasyonu"nda, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada 8 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu bölgeye düzenlenen operasyonda silah, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle 8 teröristin ölü ele geçirildiği duyuruldu.

3 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca açıklamada, Şırnak ili genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sağ, 17'si ölü olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"Kemal Bagok" kod adlı terörist Lokman Genç'in, 31 Ekim'de Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ölü ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bu teröristin 4 Ekim'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın failleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 01:18
  1. Mardin
  2. Şırnak
  3. pkk
  4. terörle mücadele

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