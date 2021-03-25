PKK’ya sahip çıkanlar Şeyh Said’in torunundan rahatsız

Şeyh Sait'in torunu Abdürrahim Fırat, AK Parti MKYK'ya dahil oldu. CHP zihniyeti, Fırat'ın AK Parti'ye geçmesini hazmedemedi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Kemalistler, vatan hainliğiyle suçladıkları Şeyh Sait ve torunu AK Partili Fırat için ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, bu konu da masaya yatırıldı.

Cumhuriyet gazetesinin de Fırat'ın MKYK'ya dahil olması nedeniyle AK Parti'yi eleştirmesini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Apo'nun heykelini dikeceğiz, diyen adamlar Cumhuriyet gazetesinin elinin üstünde tutuluyor ama sadece ve sadece Şeyh Sait'in torunu olduğu için bir Kürt ismi, AK Parti'nin MKYK'sına girdi diye manşete çıkarıyorlar. Bu zihniyeti herkes tanısın. Nasıl PKK'ya sahip çıkanlar, Gara'da TSK rehineleri öldürdü diyecek kadar alçaklaşan isimlere destek verenler şimdi kalkıp da bir kürt çocuğu, Şeyh Sait'in torununa karşı dayatmada bulunuyorlar" dedi.