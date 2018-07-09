0553 313 94 23

PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü PKK'ya yönelik Elazığ'da yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
  1. Elazığ
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. PKK/KCK
  4. PKK operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitolojik Giresun Adası'na yoğun turist ilgisi
    1. Mitolojik Giresun Adası'na yoğun..
    2. Resmen açıkladı: Bir KHK daha çıkacak!
    3. Böyle anne olmaz olsun! Oğlunu köpek..
    4. Asya'dan Güney Amerika'ya... Tüm Dünya..
    5. Çocuklarda astım belirtileri nelerdir?
    6. Hayattayken beslediği köpeği, ölünce..
    7. Mağara için imar barışı başvurusu yaptı
    8. 5 kiloluk dev mantar ilgi odağı oldu!
    9. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    10. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    11. Denize girmesi yasaklanmıştı çünkü...
    12. Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü!
    13. Kalp hastaları nasıl beslenmelidir?
    14. Hayatını kaybeden ünlü tatlıcı son..
    15. Kırmızı meyveli soğuk çay tarifi
    16. Tarihi gelişme! İki ülke..
    17. 'Srebrenitsa kurbanları' gözyaşlarıyla..
    18. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    19. Kahvaltı yapmanın yararları nelerdir?
    20. Defineciler tarihi kiliseyi kazdı!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...