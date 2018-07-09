PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.