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Gündem

PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı

Muş’ta jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:52:00 -
PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık ilçesi Dokuzpınar ve Büngüldek köylerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin ve milis/işbirlikçilerinin yapmış oldukları faaliyetlerin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde sözde köy komisyonları kurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından sözde köy komisyonlarına üye oldukları tespit edilen 17 şahsa yönelik 6 Temmuz 2021 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldığı, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 3 cep telefonu, 3 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 22 CD’nin ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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