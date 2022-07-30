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Gündem PKK’ya operasyon! 11 kişi gözaltına alındı
Gündem

PKK’ya operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, gençleri ikna ederek terör örgütüne ve örgütün dağ kadrosuna kazandırmaya çalışan PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olmakla suçlanan 11 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 09:00:00 -
PKK’ya operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençleri PKK’ya katılmaya ikna çalışması hakkında bilgi alınca takip başlattı. Dün sabah da özel harekât polisleri desteğinde İstanbul, Van ve Muğla’da 12 adrese eşzamanlı Operasyon düzenlendi.

Oyuncu da var

İstanbul merkezli yapılan operasyonda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner ve oyuncu Roj Medrin Bor’un da olduğu 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlılar sorguya alındı.

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Yorumlar

guclu hesap soran Turkiye ve hayalet mehmetcik MİT'e MASALLAH... bu amerikan kiralik katil surusunun Gungorende masum sivilleri katleden HAINLER HAKETTIKLERI SARI TORBADA.... varolun....fetö gibi tum dusman/teror unsurlari en sonuncusu yokedilene kadar ge

GUCLU, BAGIMSIZ, VICDANLI ULKEMLE GURUR DUYUYORUM
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