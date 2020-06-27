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Dünya

PKK'ya müdahale edemeyen Avusturya polisinden başörtülü genç kıza skandal taciz!

PKK'lılara müdahale edemeyen Avusturya polisi, başörtülü Müslüman genç kıza skandal bir harekette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 21:37:00 - 2020-06-27 21:53:42

Avusturya'da PKK'lıların sokakları yangın yerine çevirmesine rağmen müdahale edemeyen Avusturya polisi, başörtülü Müslüman genç kıza skandal bir harekette bulundu.

Avusturya polisinin skandal tacizi, büyük tepki çekti.

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