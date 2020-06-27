PKK'ya müdahale edemeyen Avusturya polisinden başörtülü genç kıza skandal taciz!
PKK'lılara müdahale edemeyen Avusturya polisi, başörtülü Müslüman genç kıza skandal bir harekette bulundu.
Avusturya'da PKK'lıların sokakları yangın yerine çevirmesine rağmen müdahale edemeyen Avusturya polisi, başörtülü Müslüman genç kıza skandal bir harekette bulundu.
Avusturya polisinin skandal tacizi, büyük tepki çekti.
Dünya
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