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PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de öldürüldü

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:12
PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de öldürüldü

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutunlağı'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristler 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:12
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