0553 313 94 23

PKK'ya finans sağlayan iş adamı, Atatürk Havalimanı'nda enselendi

Terörle Mücadele ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla, PKK'ya Avusturya'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen iş adamı gözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:32
PKK'ya finans sağlayan iş adamı, Atatürk Havalimanı'nda enselendi

Terör örgütü PKK’ya finans sağlayan iş adamı, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya'da terör örgütü PKK adına finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı iddia edilen bir iş adamının Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 2 Ekim akşamı Atatürk Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 bin 666 Dolar, 19 bin 415 Euro, 240 Frank, 95 Pound, 10 bin 860 lira para ele geçirildi.

Örgüt yöneticileriyle irtibatı ortaya çıktı

Şüpheli H.T.'nin PKK KONGRA-GEL eş başkanı R.K. ile iletişiminin bulunduğu ve MEDNUÇE TV kanalında yayınlara katıldığı ortaya çıktı.

Yurtdışı çıkış yasağı ve 100 bin lira kefalet

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan H.T. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konularak 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:32
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. terör operasyonu
  4. pkk operasyonu
  5. terörle mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
    1. Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
    2. Ümit Karan Makedon takımın başına geçti
    3. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası..
    4. Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu
    5. Berat Albayrak: Tarihe gömeceğiz!
    6. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    7. Hakkari Valiliği uyardı!
    8. İtalya'da banka müdürü zenginlerin..
    9. Putin, tepki çeken kararnameyi imzaladı!
    10. Fransa'da 'Başbakanlık' kaldırılsın'..
    11. Bakan Mustafa Varank tarih verdi, dev..
    12. FETÖ'nün telekulakçısı yakalandı
    13. Merkez Bankası rezervleri yükseltti
    14. İzmir'de 'kaçırma girişimi'..
    15. Rusya TürkAkım projesiyle ilgili..
    16. 'Doların tiranlığı sona yaklaşıyor'
    17. İdrarda kan varsa, durduğunuz her..
    18. Erdoğan'dan önemli görüşme!
    19. Karabük'te şantiyede çalışan işçilere..
    20. Başkan Erdoğan'dan Irak'a tebrik!
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi