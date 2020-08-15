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Gündem

PKK'ya darbe üstüne darbe! Sultan Oruç öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya tarihin en büyük darbeleri peş peşe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 13 Ağustos’ta Bitlis’te yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:25:00 - 2020-08-15 13:30:08
PKK'ya darbe üstüne darbe! Sultan Oruç öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya yönelik 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmmişti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda öldürülen gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda öldürülen teröristlerden birinin, 500 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu bildirildi.

Hain saldırının faili çıktı

Etkisiz hale getirilen Sultan Oruç adlı teröristin 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis’te zırhlı araca düzenlenen EYP’li hain saldırının faillerinden biri olduğu bilgisi de İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer aldı.

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