PKK'ya cesaret veren karaktersiz siyasetçilere en güzel tepki: Bunları gömeceğiz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabah gazetesine konuştu. Terörle mücadele mesajı veren Bakan Akar, muhalefete de sert sözlerle yüklendi. Bakan Akar, seçmenlere de çağrı yaptı.

''Terörle mücadele devam ediyor.'' diyen Bakan Akar, ''Dost, müttefik dediğimiz bazı ülkelerin, teröristlerle olan münasebetlerini bizzat yüzlerine söylüyoruz. Rahatsızlığımızı söylüyoruz. Eğer siz 'YPG terörist değil' derseniz bu aklımıza hakaret. Terörist telsizinde diyor ki 'şunu aldım, şuraya verdim, onu burdan buraya gönderdim'. Resmen tayin çıkarıyor. Hepsini anlatıyoruz kendilerine. Cevap yok. 2013 ile 2015 arasında bir çözüm süreci oldu. Ve bu Türk milleti, bu devlet büyük bir asaletle, büyük bir şefkatle dedi ki 'bakın bu gittiğiniz yol yol değil, bundan vazgeçin. Ne yaptılar? Her türlü eşkıyalığı yapmaya başladılar. Katliamlara başladılar. Bu katliamlar karşısında, bu cinayetler karşısında, operasyonlar başladı.'' ifadelerini kullandı.

''4000 DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK''

Katliamlar karşısında operasyonların başlatdığını belriten Bakan Akar, ''Bu sefer DEAŞ diye başımıza bir bela çıkardılar. Bunun üzerine biz Amerikalılarla beraber operasyon yapacaktık. Ama vazgeçtiler. Arkasından 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. General/amiralin yüzde 50'si gitti. Kurmay subayların yüzde 70'i gitti. Buna rağmen biz bir ay sonra Allah'ın izniyle Fırat Kalkanı harekâtını yaptık. Ve göğüs göğüse mücadele ederek 4.000 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.. Bunu anlatıyoruz. Bizim yaptığımızı yapan yok. Hepsi havadan uçakla bombayı atıyor gidiyor. Yerde kimse yok. Bunları yaptık biz. Kilis'te camiler yıkıldı. Reyhanlı'da insanlar yolda yürüyemez oldu. Biz yani keyfimize operasyon yapmıyoruz ki. Suriye'ye hadi düzelt diyoruz. Düzeltemiyor. Irak'a hadi sen düzelt diyoruz, düzeltemiyor. Onun için yapıldı, yapılıyor bu operasyonlar.'' dedi.

''İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR''

Eli kanlı terör örgütünü korku dağlarının beklediğine dikkat çeken Bakan Akar, ''Terör örgütünün sözde elebaşları, iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Çünkü hiç kimseye güvenemiyorlar. İstihbarattan dolayı yerleri bilinirse helak olacaklarını biliyorlar. Korku dağları bekliyor. Bütün konuşmalarında her şey korku alameti, her şey çöküş alameti.'' ifadelerini kullandı.

''TERÖR ÖRGÜTÜ SEÇİMLERDEN MEDET UMUYOR''

PKK'nın seçimlerden medet umduğuna dikkat çeken Bakan Akar, şunları kaydetti;

''Bunlar seçimlerden medet umuyorlar. 'Bunlar gelecekler bizi kurtaracaklar yoksa biz geberdik' diyorlar. Türkçesi bu. İşte bu konuda biz de diyoruz ki ey milletimiz, ey vatandaşlarımız siz ne yaparsanız yapın. Kime oy verirseniz verin. Ancak teröristlerle arasına mesafe koymayanlara oy vermeyin. Böyle bir sıkıntı var. Adam utanmadan diyor ki, 'Abdullah Öcalan'ı bebek katilini çıkaracağım' diyor. Şunları tahliye edeceğim diyor. FETÖ, PKK, YPG bunları cesaretlendiriyor. Çökmekte olan bir örgüte moral veriyorlar.. Biz de diyoruz ne yaparsanız yapın bunları gömmekte azimliyiz, kararlıyız. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık bunlar bu işe yaramaz hale geldi, miadları doldu. Nefes aldırmıyoruz. Olası bir iktidar değişikliğinde bütün kazanımlarımızı kaybedeceğiz. Bu bir beka sorunu. Bu şehitlerimizin kanı, gazilerimizin mücadelesi, bu emek, zahmet, zaman, bunun size maliyeti hepsi başa dönecek.''

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''O KADAR ŞEHİDİ BİZ NİYE VERDİK?''

Muhalefete sert sözlerle yüklenen Bakan Akar, ''Terörist başını, bebek katilini çıkaracağım" diyorlar. Bunların haklarını vereceğiz diyorlar. Geri alacağız diyorlar. Bunları cesaretlendirmek değil mi bu. E o zaman peki biz niye savaştık? O kadar şehidi niye verdik? PKK hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi değildir. YPG hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK, YPG'dir, YPG PKK'dır. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değil. Kazanımların korunması çok önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.