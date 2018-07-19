PKK'ya büyük darbe! Lojistik sorumlusu öldürüldü
Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu ortaya çıktı.19 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.
SİLAH, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU ALIŞVERİSİ ESNASINDA...
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
VİDEOSU YAYINLANDI
Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.
Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/z8SRM748MP— TSK (@TSKGnkur) 19 Temmuz 2018
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