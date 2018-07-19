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PKK'ya büyük darbe! Lojistik sorumlusu öldürüldü

Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
PKK'ya büyük darbe! Lojistik sorumlusu öldürüldü

Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU ALIŞVERİSİ ESNASINDA...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

VİDEOSU YAYINLANDI

Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
  1. PKK
  2. lojistik sorumlusu
  3. Delil Karakoçan
  4. Hasan Çakmak

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