PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari’de PKK'ya yönelik yürütülen Eren Kış-18 operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari’de yürütülen Eren Kış-18 operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Eren Kış-18 operasyonları kapsamında, Hakkari-Çukurca ilçesi Kayalık Köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İcra edilen operasyonda; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca ve yedek namlusu, 3 adet çeşitli markalarda tabanca, 2 adet EYP düzeneği, 4 adet Antipersonel mayın, 4 adet el telsizi, 12 adet AK-47 şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 14 adet RPG-7 mühimmatı, 13 adet savunma tipi el bombası, 2 bin 310 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 1adet dürbün ve çok sayıda muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.