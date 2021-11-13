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Aktüel PKK'ya bir darbe daha! Öldürülen terörist bakın kim çıktı
Aktüel

PKK'ya bir darbe daha! Öldürülen terörist bakın kim çıktı

İçişleri Bakanlığı, "Eren-1 Kış Operasyonu" kapsamında Bestler-Dereler bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden 1'inin, 9 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak Herguş Yaylası'nda 2 çobanın öldürülmesi olayı ile 24 Temmuz 2019'da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:19:00 -
PKK'ya bir darbe daha! Öldürülen terörist bakın kim çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan timler ile 7 Kasım'da 'Eren Kış Operasyonları' başlatıldı.

 

"Eren Kış-1 Operasyonu" kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 teröristin, kimliği ve katıldıkları eylemler de tespit edildi. Teröristlerden 1'inin, 9 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak Herguş Yaylası'nda 2 çobanın öldürülmesi olayı ile 24 Temmuz 2019'da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Operasyonlarda PKK terör örgütünün silah, teçhizat ve yaşam malzemelerinin saklandığı sığınaklar da tespit edilerek imha ediliyor. Bu kapsamda Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 adet 60 mm.lig havan, 1 adet zagros silahı, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 adet EYP, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 5 kilogram patlayıcı madde, 103 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet araç telsizi, 5 adet el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak inlerinde yok etme anlayışı ve başarıyla süren terörle mücadele operasyonları, milletimizin de desteğiyle kararlı bir şekilde devam ediyor" denildi.

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