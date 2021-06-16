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Gündem PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
Gündem

PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 11:23:00 -
PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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