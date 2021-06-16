PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.