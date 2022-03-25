PKK’ya bir darbe daha! MSB duyurdu
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.