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Gündem PKK’ya bir darbe daha! MSB duyurdu
Gündem

PKK’ya bir darbe daha! MSB duyurdu

Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 10:44:00 -
PKK’ya bir darbe daha! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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Yorumlar

Yaban hayvan sever

Onların leşlerini bırakın yaban domuzları yesin. Nede olsa sevdikleri ablaları hergün istanbulda domuz ziyafeti yapıyorlar

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