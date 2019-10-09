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PKK’ya bir darbe daha Haber ajansları ANHA’ya erişilmiyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda ajansı olan ANHA'nın web sitesinin erişimi Türk hackerlar tarafından engellendi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:16
PKK’ya bir darbe daha Haber ajansları ANHA’ya erişilmiyor

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna "Barış Pınarı Harekatı"nın başladığı duyurdu. Terör örgütü PKK/PYD’nın medya uzantısı Hawar Haber Ajansı (ANHA) bu harekatı öne sürerek Türkiye’yi suçlayıcı haber ve paylaşımlara imza attı. Bunun üzerine harekete geçen hackerlar sitenin erişime engellenmesini başardı. Hackerların terör örgütü PKK'ya destek veren haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının kapatılması ve hacklenmesi işlemlerini sürdürecekleri öğrenildi.

SETA raporunda yer almıştı

SETA’nın hazırladığı “PKK’nın İletişim Stratejisi” raporunda ise ANHA için şu ifadelere yer verilmişti: “Örgütün hususen Rojava halkının sesini dünyaya duyuracak olan, yine Rojava halkını ilgilendirecek olan gelişmelerin Rojava halkı tarafından takibini sağlamak amacıyla kurduğu Hawar Haber Ajansı (Ajansa Nuçeyan a Hawar-ANHA) PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin sözcülüğünü yapmaktadır. Kürtçe, Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça ve İspanyolca yayınlarıyla ajans internetin sağladığı kolaylıklardan faydalanarak dünya kamuoyunun önemli bir bölümüne ulaşabilmekte ve ideolojik perspektifini manipülatif biçimde aktarabilmektedir.”

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:16
  1. ANHA

YORUM YAZ

  • VatanseverVatansever20 dk önce
    Gurur duydum. Vatanın halis evlatları. Elinize, aklınıza sağlık çocuklar!
  • tuncaytuncay27 dk önce
    hem sahada hem sanalda pkk ya ölüm
  • HakanHakan31 dk önce
    Evet. Az once girdim. Gercekten pert :))
  • ahnetahnet34 dk önce
    aferim cocuklar hatt-i mudafa yoktur, sath-i mudafa vardir.. topyekun mucadele iste boyle olur...gurur verici

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