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Gündem PKK'ya bir darbe daha
Gündem

PKK'ya bir darbe daha

Yeniakit Publisher
2024-05-21 21:53:00 -
PKK'ya bir darbe daha

Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu söylenen 1 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hakkında sözde özel kuvvetler grup komutanı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen F.E.H. (33) isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen F.E.H. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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