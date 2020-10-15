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Yerel PKK'ya bir darbe daha
Yerel

PKK'ya bir darbe daha

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi. Aynı zamanda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:24:00 -
PKK'ya bir darbe daha

Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgüte bir darbe daha vuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 3 farklı sığınakta malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Sığınaklar içinde 9 adet adet tüp, 20 metre akım taşıyıcı EYP kablosu, 1 adet soba ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu belirtildi.

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