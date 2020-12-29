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Yerel PKK'ya ait sığınak patlatıldı
Yerel

PKK'ya ait sığınak patlatıldı

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:40:00 -
PKK'ya ait sığınak patlatıldı

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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