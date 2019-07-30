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PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü.

30 Temmuz 2019 Salı 09:34
PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:34
  1. pkk
  2. Pençe Harekatı

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