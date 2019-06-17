PKK'ya ağır darbe! Kritik isim öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Lice'de öldürülen teröristin 300 Bin TL ödüllen aranan ve gri kategorideki İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.17 Haziran 2019 Pazartesi 17:42
İçişleri Bakanlığı: Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı I·brahim C¸elik’in Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlenmiş olup, böylece, 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıkmıştır.
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