PKK'ya ağır darbe! İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, terör örgütü PKK’nın lojistik üs olarak kullandığı Karacak Dağı’nı bombaladı. İHA’ların tespit ettiği hedefler, 20’ye yakın F-4 ve F-16’dan fırlatılan lazer güdümlü milli füzelerle vuruldu. Türkiye-Irak sınırından yaklaşık 180 kilometre içerde yapılan harekâtla, terör örgütüne “hiçbir yerde güvende değilsiniz” mesajı verildi.“Terörle kaynağında mücadele” konseptiyle sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya büyük darbe indiren TSK, Irak’ın kuzeyindeki harekâtlarına bir yenisi daha ekledi. Hakurk’taki PKK hedeflerine yönelik Pençe Harekatı ile komandolar terör yuvalarına girmeyi sürdürürken, örgütün bölgede lojistik üssü olan ve Suriye ile bağlantısını sağlayan Karacak Dağı ve çevresindeki hedefler, hava harekâtıyla vuruldu.

20’ye yakın uçak

Erbil’de Türkiye Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’yi bir restoranda şehit eden saldırganların kaçtığı düşünülen dağ çevresindeki PKK noktaları için önceki gece harekete geçildi. TSK’ya ait İHA ve SİHA’lar, Mahmur Kampı çevresinde hareketlilik tespit etti. 20’ye yakın F-4 ve F-16 savaş uçağı belirlenen noktaları milli yapım lazer güdümlü mühimmatlarla imha etti. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef, tam isabetle vuruldu. Yoğun bombalama nedeniyle art arda şiddetli patlamaların yaşandığı Karacak Dağında özellikle üç noktaya yapılan atışlar etkili oldu. Harekatta, savaş jetleri yere inmeden, havadan tanker uçak vasıtasıyla yakıt ikmali yaptı.

Sivil hassasiyeti

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, “Devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir” ifadelerine yer verdi.