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Gündem PKK'ya ağır darbe! 35 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! 35 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 YPG/PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:58:00 -
PKK'ya ağır darbe! 35 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.

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