PKK'ya ağır darbe! 35 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 YPG/PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.