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Siyaset PKK'nın yayın organı Mezopotamya aktardı! HDP'li Tiryaki'den seçim mesajı
Siyaset

PKK'nın yayın organı Mezopotamya aktardı! HDP'li Tiryaki'den seçim mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 18:49:00 -
PKK'nın yayın organı Mezopotamya aktardı! HDP'li Tiryaki'den seçim mesajı

PKK terör örgütünün yayın organlarından Mezopotamya Haber Ajansı, HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 28 Mayıs seçimine ilişkin mesajını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinden HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, 28 Mayıs mesajı yayınladı.

HDP'li Tiryaki'nin mesajını PKK terör örgütünün yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı aktardı.

Tiryaki mesajında ortakları Kılıçdaroğlu'na moral vermeye çalışarak şu ifadeleri kullandı:

Şimdi ikinci tur zamanı. Hala başarabiliriz, hala geleceğe umutla bakabileceğimiz günler için bir kapı aralayabiliriz. Bu sadece ve sadece bizim ellerimizde.

AKP’ye oy verenler dahil herkese ulaşmalıyız. Bu, önümüzdeki birkaç günde yapmamız gereken hayati bir iş. Bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ben halklarımıza da partimize de kadrolarımıza da inanıyorum, güveniyorum. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
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