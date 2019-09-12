PKK'nın umudu Ahmet Davutoğlu! "Geri adım atmazsa..."

DTK eski Eş Genel Başkanı ve PKK yöneticisi Nurettin Demirtaş, terör örgütü PKK’nın Avrupa’da yayın yapan Özgür Politika gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

“Türkiye’nin demokratikleşmesine de hizmet edebilir”

AK Parti MYK’sı tarafından Ahmet Davutoğlu hakkında alınan “ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi” kararını değerlendiren terörist Nurettin Demirtaş, Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananları hatırlatmasına da değinerek “Geri adım atmazsa Davutoğlu bu tutumuyla geçmişte ortağı olduğu suçlarını belki affettirebileceği gibi Türkiye’nin demokratikleşmesine de hizmet edebilir” ifadelerini kullandı.

PKK'lı Demirtaş yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Davutoğlu bunların nasıl bir özel savaş makinesi olduğunu iyi bildiğinden adımlarını oldukça hesaplı atmaktadır. Öküzün yere düşmesini beklemektedir. O zaman bıçak çeken çok olur! Fakat faşist diktatörlük rejimi karşısında muhalefet yapanların aşırı temkinli ve sınırlı adımlarla sonuç almaları mümkün değildir. Beklemek diktatörlüğe yarıyor.”