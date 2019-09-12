0553 313 94 23

PKK'nın umudu Ahmet Davutoğlu! "Geri adım atmazsa..."

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yöneticisi Nurettin Demirtaş, yazdığı yazıda yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nu gazladı. Terörist Demirtaş, "Geri adım atmazsa Davutoğlu bu tutumuyla geçmişte ortağı olduğu suçlarını belki affettirebileceği gibi Türkiye’nin demokratikleşmesine de hizmet edebilir” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:10
PKK'nın umudu Ahmet Davutoğlu! "Geri adım atmazsa..."

DTK eski Eş Genel Başkanı ve PKK yöneticisi Nurettin Demirtaş, terör örgütü PKK’nın Avrupa’da yayın yapan Özgür Politika gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’nin demokratikleşmesine de hizmet edebilir

AK Parti MYK’sı tarafından Ahmet Davutoğlu hakkında alınan “ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi” kararını değerlendiren terörist Nurettin Demirtaş, Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananları hatırlatmasına da değinerek “Geri adım atmazsa Davutoğlu bu tutumuyla geçmişte ortağı olduğu suçlarını belki affettirebileceği gibi Türkiye’nin demokratikleşmesine de hizmet edebilir” ifadelerini kullandı.

PKK'lı Demirtaş yazısında şu ifadelere yer verdi:

Davutoğlu bunların nasıl bir özel savaş makinesi olduğunu iyi bildiğinden adımlarını oldukça hesaplı atmaktadır. Öküzün yere düşmesini beklemektedir. O zaman bıçak çeken çok olur! Fakat faşist diktatörlük rejimi karşısında muhalefet yapanların aşırı temkinli ve sınırlı adımlarla sonuç almaları mümkün değildir. Beklemek diktatörlüğe yarıyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:10
  1. Nurettin Demirtaş
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Davutoğlu
  4. Davutoğlu yeni parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Arınç’a bir partiden daha tepki! 'Sen yok hükmünde bir zerresin'
    1. Bülent Arınç’a bir partiden daha..
    2. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Avrupalı..
    3. CHP'den "MEB yönetmelik değişikliği"..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    5. Ankara Şehir Hastanesine ambulans..
    6. Yeni Malatyaspor yönetiminden Çınar’a..
    7. TFF Tahkim Kurulundan Terim'in..
    8. Mardin’de ‘nitelikli çalışanlar’..
    9. Sıkı diyetin kemik hacmini azaltığı..
    10. Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki
    11. 'Trump kiminle uğraştığının farkında..
    12. Cumhuriyet gazetesi davasında karar
    13. Nijerya'da Boko Haram saldırılarında..
    14. X-Ray’a sokulan araçtan kaçak telefon..
    15. Çin'in koyunları bundan sonra..
    16. Kadınların ’imece’ usulü kış hazırlığı..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Samsun’da uyuşturucu ticaretine 3..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    21. Trakya'nın 110 yıllık eğlencesi..
    22. Çin'den flaş adım! Ateşlediler
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. Acar: “12 Eylül ülkenin karanlık..
    25. İYİ Parti'den CHP'ye siyah çelenk..
    26. Aizanoi Antik Kenti’ne 1 milyon 500..
    27. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski..
    28. Libya'daki 158 Nijeryalı düzensiz..
    29. Büyükşehir meclisi İstiklal Madalyası..
    30. PKK'nın umudu Ahmet Davutoğlu! "Geri..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı