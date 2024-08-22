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Gündem PKK’nın suyu ısınıyor! Son aylar
Gündem

PKK’nın suyu ısınıyor! Son aylar

Yeniakit Publisher
2024-08-22 18:47:00 -
PKK’nın suyu ısınıyor! Son aylar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından, Irak ile Bağdat'ta kurulması planlanan "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi"ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Ortak merkez, Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantı sonrasında MSB kaynakları soruları cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağına dair sorular üzerine, bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metninin gerçek olmadığını ve imzalanan metinden farklı olduğunu bildirdi.

"ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON MERKEZİ BAĞDAT'TA KURULACAK"

İmzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" ile taraflar arasında, askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliği sağlanacağını ifade eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat'ta kurulacak, Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecek. Ortak merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir."
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"TÜRK ASKERİ GÜÇLERİNİN IRAK TOPRAKLARINDAKİ VARLIĞININ SONA ERECEĞİ" İDDİASI YALANLANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarındaki, "Irak ve Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşmasında Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi hedefleniyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı'nda böyle bir hükmün bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülkenin, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu merkezler, terör örgütlerinin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesine imkan sağlayacaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

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