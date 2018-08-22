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PKK'nın sözde sorumlusu silahıyla yakalandı!

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütünün sözde sorumlusu terörist silahıyla sağ olarak yakalandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:18
PKK'nın sözde sorumlusu silahıyla yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyamaç Tuluklu bölgesinde daha önce teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda saldırı hazırlığında oldukları bilgisi alınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 21-22 Ağustos'ta "Şehit Uzm.J.III.Kad.Çvş.İhsan Kaya" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında bölücü terör örgütünde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir terörist, terörist kıyafeti, uzun namlulu silahı, mühimmatı ve 2 el bombası ile sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu terörist, güvenlik güçlerine, uzun süredir terör örgütünden kaçmak üzere plan yaptığını ancak fırsat bulamadığını, ayrıca diğer sorumlu düzeyde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok teröristin güvenlik güçlerine sığınmak için fırsat kolladığını belirtmiştir."

PKK'lı teröristin üzerinde M-16 piyade tüfeği ve 5 dolu şarjör ile 2 yabancı menşeli el bombasının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:18
  1. pkk
  2. PKK SORUMLUSU

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