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PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Gündem PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Gündem

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 14:35:00 -
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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