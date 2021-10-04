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Gündem PKK'nın sözde doğu karargâhı ele geçirildi! Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

PKK'nın sözde doğu karargâhı ele geçirildi! Çok sayıda terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:07:00 - 2021-10-04 16:30:42
PKK'nın sözde doğu karargâhı ele geçirildi! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.

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