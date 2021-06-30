PKK'nın siyasi kolu HDP'den şov! Kendileri çaldı kendileri oynadı
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun ortaya attığı iddialara yine HDP'liler cevap verdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahındaki kritik temasların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi geldi.
Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmeye ilişkin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu sallamasyon iddialarda bulundu.
Kendileri çaldı kendileri oynadı
FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Kronos Haber isimli sitenin sorularını yanıtlayan Katırcıoğlu, görüşmede Biden’ın Erdoğan’a “Demokrasiye yönelik adımlar atarsanız size destek veririz” dediğini öne sürdü. Erol Katırcıoğlu, söz konusu iddiasının devamında ise "Yeniden bir çözüm süreci başlatılırsa HDP olarak iktidarla uzlaşabiliriz." dedi.
HDP'li Katırcıoğlu’nun iddialarına bir başka HDP'li Sezai Temelli cevap verdi. Temelli, “Faşizmle uzlaşma olmaz, nokta. Gerisi lafügüzafdır...” ifadelerini kullandı.
Ortaya attıkları laflara kendileri cevap verdi
HDP'liler ortaya attıkları laflara kendileri cevap verdi. Erol Katırcıoğlu'nun sözlerine Temelli'nin ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Veli Saçılık şu sözlerle cevap verdi.
“Bu tartışma HDP'ye yarayacak bir tartışma değil. HDP, Saray Rejiminin demokratikleşme ihtimali üzerinden bir tartışma yürütmez”