PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP adayının gerçekleştirdiği ortak yayına ilişkin konuşan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç "İstanbul seçmenlerinin kararını etkileyecek köklü bir tablo ortaya çıkmadı" dedi.17 Haziran 2019 Pazartesi 15:27
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayını değerlendirdi. O
luç, siyasilere polemik yapma hakkının verilmesi gerektiğine vurgu yaparak "İstanbul seçmenlerinin kararını etkileyecek köklü bir tablo ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Dağ fare doğurdu"
Yıldırım ve İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayınının "seçimin sonucu etkileyip etkilemeyeceği" konusundaki soru üzerine Oluç, "Dağ fare doğurdu. İstanbul seçmenlerinin kararını etkileyecek köklü bir tablo ortaya çıkmadı." ifadesini kullandı.
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